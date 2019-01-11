На аукцион впервые выставят пулы кредитов юрлиц, находящихся в залоге НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в феврале 2019 года проведет аукционы по продаже трех пулов из прав требований по кредитам юридических лиц, которые находятся в залоге Национального банка.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Аукционы пройдут с 6 по 19 февраля в системе ProZorro.Продажи по голландской модели. Впервые в состав этих пулов входят договоры, которые находятся в залоге Национального банка Украины.

В состав 1-го пула вошли права требования по 62 кредитам, находящимся на балансе четырех банков: ПАО “КБ “Надра”, АО “Дельта Банк”, АО “Банк “Финансы и Кредит”, ПАО “Виэйби Банк”. Средняя просроченная задолженность по кредитам – 6 лет. Общая задолженность по договорам составила 5 989 млн грн. По 59 кредитам продолжаются судебные производства. Еще 4 кредита находятся на обработке Государственной исполнительной службы.

В состав 2-го пула вошли права требования по 53 кредитам, находящимся на балансе трех банков: ПАО “Легбанк”, АО “Дельта Банк”, ПАО “КБ “Надра”. В залоге НБУ – 27 кредитных договоров. Средняя просроченная задолженность по кредитам – 5 лет. Задолженность по договорам – 2 955 млн грн.

В состав 3-го пула вошли права требования по 20 кредитам, находящимся на балансе четырех банков: АО “Банк “Финансы и Кредит”, ПАО “КБ “Актив-Банк”, ПАО “КБ “Надра”, ПАО “Виэйби Банк”. Права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.