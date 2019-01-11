Эксперты назвали основных импортеров украинской молокопродукции

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Основными импортерами украинской молочной продукции были Марокко, Казахстан и Молдова.
Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.
“В 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017-ом. Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что суммарная выручка составила 263,7 млн долл. (-18 млн долл.)”, – говорится в сообщении.
В профильной ассоциации отметили, что пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко – туда ушло 10% всей молочной продукции в денежном выражении, или 27,1 млн долл. (речь идет о поставках масла). На втором месте – Казахстан (8,9% всего импорта, или 23,6 млн долл.), а на третьем Молдова – 5,7%, или 15 млн долл.
Наибольшее проседание продаж в прошлом году отмечалось в группе сухого молока и сгущенки – минус 26,5% и молочной сыворотки – минус 11,7%.
“В то же время удалось наполовину нарастить продажи молока питьевого и сливок и более чем вдвое – экспорт кисломолочной продукции”, – подчеркнули в АПМ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернетеВчера, 11:45 - 4690 32
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%Вчера, 09:00 - 3259 12
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"Вчера, 16:30 - 905 9
Когда вкладчикам банка "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, И.Луценко доступ к средствам получилВчера, 11:30 - 1377 9
Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 летВчера, 21:00 - 492 7
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернетеВчера, 11:45 - 4690 32
Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлицВчера, 13:40 - 4396 4
Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)Вчера, 05:00 - 4114
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%Вчера, 09:00 - 3259 12
Кто не получит пенсию в 2019 году (инфографика)Вчера, 13:00 - 2794 5
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюПозавчера, 16:50 - 751
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2380 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8264 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1570 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1158