Эксперты назвали основных импортеров украинской молокопродукции

Основными импортерами украинской молочной продукции были Марокко, Казахстан и Молдова.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

“В 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017-ом. Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что суммарная выручка составила 263,7 млн долл. (-18 млн долл.)”, – говорится в сообщении.

В профильной ассоциации отметили, что пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко – туда ушло 10% всей молочной продукции в денежном выражении, или 27,1 млн долл. (речь идет о поставках масла). На втором месте – Казахстан (8,9% всего импорта, или 23,6 млн долл.), а на третьем Молдова – 5,7%, или 15 млн долл.

Наибольшее проседание продаж в прошлом году отмечалось в группе сухого молока и сгущенки – минус 26,5% и молочной сыворотки – минус 11,7%.

“В то же время удалось наполовину нарастить продажи молока питьевого и сливок и более чем вдвое – экспорт кисломолочной продукции”, – подчеркнули в АПМ.