Nokia сократит 350 рабочих мест в Финляндии

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил во вторник, что собирается сократить 350 рабочих мест в Финляндии в рамках реализации плана, который позволит сэкономить к 2020 году порядка 700 млн евро.
Руководитель финского подразделения компании Томми Уитто (Tommi Uitto) отметил в своём заявлении, что запланированные изменения необходимы для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Nokia.
Сокращение персонала ожидалось ещё в октябре прошлого года, когда результаты работы финской компании в третьем квартале оказались гораздо ниже ожиданий.
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