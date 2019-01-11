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Nokia сократит 350 рабочих мест в Финляндии

Nokia сократит 350 рабочих мест в Финляндии

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил во вторник, что собирается сократить 350 рабочих мест в Финляндии в рамках реализации плана, который позволит сэкономить к 2020 году порядка 700 млн евро.

Руководитель финского подразделения компании Томми Уитто (Tommi Uitto) отметил в своём заявлении, что запланированные изменения необходимы для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Nokia.

Сокращение персонала ожидалось ещё в октябре прошлого года, когда результаты работы финской компании в третьем квартале оказались гораздо ниже ожиданий.

По материалам 3dnews.ru
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