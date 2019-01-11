Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 7 0

ФГВФЛ подал иск к связанным лицам "Энергобанка" на 780 млн. грн

ФГВФЛ подал иск к связанным лицам "Энергобанка" на 780 млн. грн

5 декабря Хозсуд г. Киева открыл производство в деле №910/14974/18 по иску ликвидатора “Энергобанка” к бывшим членам правления и членам наблюдательного совета банка о взыскании 779,5 млн грн.

Свои исковые требования ФГВФЛ обосновывал недостаточностью имущества банка для покрытия требований кредиторов на указанную сумму. Также Фонд отмечал, что банку были причинены убытки на эту сумму вследствие неправомерных действий ответчиков.

При этом среди ответчиков по указанному делу – в т. ч. экс-министр энергетики Иван Плачков, который был членом наблюдательного совета “Энергобанка”. По данным НКЦБФР, ему также принадлежало 0,0001% уставного капитала финучреждения.

По данным ФГВФЛ, на 01.12.2018 вкладчикам “Энергобанка” в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 493,2 млн грн (96,6% запланированных выплат).

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина