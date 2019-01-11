ФГВФЛ подал иск к связанным лицам "Энергобанка" на 780 млн. грн

5 декабря Хозсуд г. Киева открыл производство в деле №910/14974/18 по иску ликвидатора “Энергобанка” к бывшим членам правления и членам наблюдательного совета банка о взыскании 779,5 млн грн.

Свои исковые требования ФГВФЛ обосновывал недостаточностью имущества банка для покрытия требований кредиторов на указанную сумму. Также Фонд отмечал, что банку были причинены убытки на эту сумму вследствие неправомерных действий ответчиков.

При этом среди ответчиков по указанному делу – в т. ч. экс-министр энергетики Иван Плачков, который был членом наблюдательного совета “Энергобанка”. По данным НКЦБФР, ему также принадлежало 0,0001% уставного капитала финучреждения.

По данным ФГВФЛ, на 01.12.2018 вкладчикам “Энергобанка” в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 493,2 млн грн (96,6% запланированных выплат).