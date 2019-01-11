По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (48,220 млн и 53,241 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,28 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 103 активные заявки по доллару на сумму более 101,461 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1400 – 1 00028,1400 – 25 00028,1300 – 177 77728,1200 – 20 00028,1200 – 30 00028,1200 – 177 77728,1100 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 2 000

28,1000 – 3 500

28,1200 – 1 800

28,1200 – 10 000

28,1300 – 5 000

28,1300 – 1 500

28,1400 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1715 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0031 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.