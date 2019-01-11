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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (48,220 млн и 53,241 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 43). Максимальный курс продажи доллара 28,28 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 103 активные заявки по доллару на сумму более 101,461 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 2 000
28,1000 – 3 500
28,1200 – 1 800
28,1200 – 10 000
28,1300 – 5 000
28,1300 – 1 500
28,1400 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1715 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0031 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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