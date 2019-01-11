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В Швейцарии создадут часы со встроенным биткоин-кошельком

В Швейцарии создадут часы со встроенным биткоин-кошельком

Основанный три столетия назад швейцарский производитель часов A. Favre & Fils разрабатывает механические часы ручной работы со встроенным криптовалютным кошельком, пишет Сегодня.

По словам представителей компании, люксовый хронометр будет оснащен “холодным кошельком” и “современным проприетарным решением для обеспечения безопасности” на базе блокчейна.

“Мы разработали эти первые в своем роде часы, чтобы предложить криптосообществу нечто полезное, а не просто вещь, на которую можно потратить деньги”, — отметил гендиректор A. Favre & Fils Лоран Фавре.

Цена таких часов будет в диапазоне от 100 до 150 тысяч швейцарских франков (102-153 тысячи долларов США).

По материалам Сегодня
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