Когда вкладчикам банка "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, И.Луценко доступ к средствам получил

НАБУ начата проверка достоверности данных, предоставленных в имущественной декларации народным депутатом И.В.Луценко. Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, которые указывают на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

20 марта 2015 г. на основании постановления Правления НБУ об отнесении ПАО “Киевская Русь” в категории неплатежеспособных в Банке была введена временная администрация. А за день до этого, 19 марта 2015 г., когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 000 грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера Банка И.В.Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней.

Этический аспект этого дела состоит в том, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и спешно вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики Банка не получат свои деньги больше гарантированной суммы ввиду плачевного состояния активов банковского учреждения.

Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между И.В.Луценко и главным бухгалтером Банка И.В.Гнатенко. В частности, И.В.Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации Банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 000 грн, а остальное – только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Так, впрочем, и произошло – остаток своих средств он получил за счет ФГВФЛ. Между тем, главному бухгалтеру Банка И.В.Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно.

По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату, и в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации И.В.Луценко. Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 000 грн она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог, кроме того, должна была погасить долг по кредиту на эту сумму.