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Uklon отключил все Daewoo Lanos в Киеве

Uklon отключил все Daewoo Lanos в Киеве

В декабре 2017 года украинский онлайн-сервис заказа авто Uklon пообещал отказаться от автомобилей Daewoo Lanos в Киеве. Следом, с начала 2018 года, компания прекратила добавлять новые автомобили этой модели.

14 января 2019 года, как сообщил основатель и главный исполнительный директор проекта Виталий Дятленко, Uklon отключил от системы последний Lanos.

Также под «сокращение» в столице попали и другие бюджетные автомобили: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK и Chery Kimo. Они отключены от системы и клиенты не встретятся с этими марками при заказе поездок в Киеве.

По материалам ain.ua
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