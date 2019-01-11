Uklon отключил все Daewoo Lanos в Киеве

В декабре 2017 года украинский онлайн-сервис заказа авто Uklon пообещал отказаться от автомобилей Daewoo Lanos в Киеве. Следом, с начала 2018 года, компания прекратила добавлять новые автомобили этой модели.

14 января 2019 года, как сообщил основатель и главный исполнительный директор проекта Виталий Дятленко, Uklon отключил от системы последний Lanos.

Также под «сокращение» в столице попали и другие бюджетные автомобили: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK и Chery Kimo. Они отключены от системы и клиенты не встретятся с этими марками при заказе поездок в Киеве.