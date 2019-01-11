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НАБУ будет расследовать дело против Луценко по подозрению в коррупции

НАБУ будет расследовать дело против Луценко по подозрению в коррупции

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование по факту получения неправомерной выгоды генпрокурором Украины Юрием Луценко в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 10 января 2019 года.

Отмечается, что 17 октября 2018 года на личном приеме у председателя Службы безопасности Василия Грицака на Луценко и Сторожука подали заявление о совершении уголовного коррупционного преступления.

Заявитель утверждает, что Луценко и Сторожук совершили правонарушения по ст. 27 (виды соучастников), 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 368 (получение взятки), 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.

СБУ 30 октября 2018 направила обращение в НАБУ “в связи с отнесением расследования преступлений к их компетенции”.

В НАБУ отметили, что не нашли признаков состава уголовных преступлений, отнесенных к подследственности детективов бюро, в действиях Луценко и Сторожука. В связи с этим в НАБУ отказались вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Заявитель назвал такой отказ необоснованным и обратился в суд с требованием все же внести сведения в ЕРДР.

“Суд постановил обязать должностное лицо НАБУ не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях … начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителям выписку”, — говорится в решении суда.

Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

По материалам Дело
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