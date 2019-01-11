Meizu готовит к выпуску смартфон с камерой на 48 Мп

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В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Meizu Note 9, пока не представленном производителем официально.
Созданная самая быстрая камера в мире Note 9 станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру.
Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой с разрешением 48 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 675. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI. Судя по всему, Meizu Note 9 станет ответом компании на Xiaomi Redmi Note 7. Официальный дебют ожидается 5 февраля 2019 года.
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