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Meizu готовит к выпуску смартфон с камерой на 48 Мп

Meizu готовит к выпуску смартфон с камерой на 48 Мп

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Meizu Note 9, пока не представленном производителем официально.

Созданная самая быстрая камера в мире Note 9 станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой с разрешением 48 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 675. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme UI. Судя по всему, Meizu Note 9 станет ответом компании на Xiaomi Redmi Note 7. Официальный дебют ожидается 5 февраля 2019 года.

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По материалам bigmir.net
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