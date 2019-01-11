Вкладчики завалили банки деньгами

Украинцы активно копили гривну в конце 2018 года и складывали на свои счета в банках. Объем депозитов населения в нацвалюте в декабре вырос на 4%, и достиг 269,1 млрд. грн., сообщается в свежем отчете Нацбанка.

Почему несут деньги

Банки не жадничали — активно повышали ставки в рамках новогодних акций: средняя доходность 12-месячных депозитов поднялась на 0,15% годовых (до 15,78% годовых), 3-месячных — на 0,34% (до 14,72% годовых). Максимальный процент в декабре достигал 20%, и вкладчики активно несли деньги на счета.

Цент к центу люди собирали и вклады в долларах и евро. Портфель валютных депозитов населения украинских банков в декабре 2018 года подрос на 1,4% и достиг $8,6 млрд. Средние долларовые ставки по 12-месячным вкладам поднимались с 3,73% до 3,94%, но к концу месяца откатывались на 3,58% годовых. По трехмесячным вложениям платили еще меньше — 2,16-2,40% годовых.

Что вкладчикам с этого

«Думаю, что ставки как минимум не будут повышаться. Возможно, начало тренда к их понижению. Все будет зависеть от макроэкономической стабильности в целом и размера учетной ставки НБУ в частности», — спрогнозировал для UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

Финансисты не пытаются предсказывать решения монетарного комитета Нацбанка по размеру учетной ставки. Хотя неофициально отмечают, что она не может больше расти: либо останется на том же уровне, либо будет снижена. Окончательное решение озвучат 31 января.

От нее также будет зависеть доходность корпоративных вкладов. В прошлом месяце она подросла на 0,2% годовых до среднего уровня 14,5% годовых. И компании старались держать гривну на счетах: остатки предприятий на счетах выросли сразу на 15,4% — до 270,6 млрд. грн. В тоже время сократились валютные накопления — на 1,9% (до $4,8 млрд.).

«В принципе, это привычное и прогнозируемое явление. В конце года регионы обычно получают субвенции из центрального бюджета, и активно расплачиваются с подрядчиками по произведенным работам. Деньги растекаются. Да и бизнес не сильно сорит деньгами. Закрывает текущие контракты, а все оставшееся оставляет на январь для проплат по новым договорам», — прокомментировал ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Что заемщикам с этого

Декабрьские повышения процентных ставок аукнулись неприятными последствиями для корпоративных заемщиков. Гривневые кредиты для предприятий, по данным Нацбанка, подорожали в среднем с 19,8% до 20,9% годовых. Людям ценники не повышали, но они без того находятся на очень высоком уровне — 33,1% годовых.

В конце года население активно кредитовалось под праздничные расходы и туристические поездки. Так что гривневый кредитный портфель физлиц в прошлом месяце вырос на 0,6%, и достиг 135,4 млрд. грн.

Бизнес больше обходился собственными средствами, и его кредитный портфель в нацвалюте в декабре-2018 сократился на 1,5%, и зафиксировался на начало 2019 года на уровне 478,5 млрд. грн. Аналогичная тенденция и по валюте: объем кредитования компаний в долларе и евро уменьшился на 4,4% и вышел на $14,4 млрд.

Елена Лисенко