Местные органы власти недокомпенсировали УЗ 1,4 млрд грн за перевозку льготников

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Местные органы власти за последние 5 лет недокомпенсували Укрзализныце 1,4 млрд грн за перевозку льготных категорий населения. За эти средства перевозчик мог бы купить 3 новых электропоезда или 7 дизель-поездов.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.
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“Всего в течение 2014-2018 гг Укрзализныця перевезла в пригородном сообщении льготников на 1,9 млрд грн, а компенсировано было только 25% – 502 млн грн. В частности, только в прошлом году Укрзализныця перевезла в пригородном сообщении льготников на 389 млн грн, а компенсировано лишь 88,6 млн грн – около 20%”, – говорится в сообщении.
Укрзализныця несет колоссальные потери и не имеет возможности обновлять этот сектор перевозок из-за низких тарифов на перевозки пассажиров и отказ местных бюджетов от компенсации убытков.
«В вопросе обновления пригородного подвижного состава нам необходимо тесное сотрудничество с местными органами власти. Полгода назад Европейский инвестиционный банк согласился инвестировать в эти перевозки. Был сформирован предварительный проект, но на уровне местных органов власти он не нашел поддержки», – отметил он.
Также он добавил, что “Укрзализныця” готова к различным формам сотрудничества с органами местной власти.
«Сейчас ведутся переговоры с ЕИБ о выделении 100-200 млн евро на обновление пригородного подвижного состава, однако местные власти не заинтересованы в получении новых пригородных поездов», – добавил он.
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