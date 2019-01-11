Банки в прошлом году повысили процентные ставки по гривневым депозитам

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Процентные ставки по гривневым депозитам для бизнеса за 2018 год повысились до 14,5% годовых, для населения остались почти на уровне декабря 2017 года в 11,7% годовых. При этом постепенно повышались ставки по гривневым кредитам – до 20,9% годовых для бизнеса и до 33,1% годовых для населения.
Об этом сообщает НБУ.
“Процентные ставки по гривневым депозитам для бизнеса за прошлый год повысились на 5,9 пункта – до 14,5% годовых, в том числе вследствие усиления конкуренции между банками за корпоративных клиентов. Вместе с тем доходность депозитов населения, несмотря на рост в декабре, осталась почти на уровне декабря 2017 года (11,7% годовых)”, – отметили в НБУ.
Ставки по вкладам населения и бизнеса в иностранной валюте на конец 2018 года, как сообщается, составляли 2,7% годовых и 2,5% годовых соответственно.
“В то же время постепенно повышались ставки по гривневым кредитам, в том числе ввиду усиления спроса на них со стороны предприятий и населения. В частности, стоимость кредитов для бизнеса за год увеличилась на 6,6 процентных пункта – до 20,9% годовых, а стоимость займов для населения – на 3,9 п. п до 33,1% годовых”, – добавили в Нацбанке.
В декабре процентные ставки по кредитам бизнесу, как указано, выросли на 1,2 п.п., в то время как для населения не изменились.
Динамика гривневых ставок банков в 2018 году, как отметили в НБУ, прежде всего была результатом постепенного повышения учетной ставки Нацбанка, начиная с октября 2017 года. С тех пор учетная ставка выросла в среднем на 5,5 п.п. до текущих 18,0% годовых. Также на рост рыночных ставок влияли и конъюнктурные факторы.
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