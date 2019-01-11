Андрей Зинченко: плохой сигнал для государственного blockchain

Несмотря на относительно высокую концентрацию IT-специалистов в Украине, цифровизация государственного управления в стране идет темпами, грозящими утратой актуальности продвигаемым изменениям еще до их полномасштабного внедрения.

Захлестнувшая мир хайповая истерия на тему криптовалют не прошла незаметной для всех сфер общественной жизни, в т.ч. для такой достаточно консервативной сферы, как государственное управление.

Ситуация на фоне ее явного ускорения неизвестными зашла настолько далеко, что политикум, отчасти преследуя имиджевые в плоскости позиционирования себя актуальными и энергичными актерами, а отчасти сугубо политические цели, был вынужден как-то публично реагировать на ситуацию.

И если наиболее технически продвинутые мировые элиты в сверхсжатые сроки успели не только заявить о позиции, но и даже принять законодательные акты регулирования не совсем понятного явления, то менее продвинутые лишь начали обсуждение вопроса.

Появились заявления о переводе на блокчейн значимых участков государственных монополий и прочее. Более детально указанные реалии мы рассмотрели в достаточно популярном материале еще в 2017 году.

Наступивший год позволяет отчасти оценить степень адекватности нашего видения ситуации тогда, особенно учитывая, что блокчейну исполнилось 10 лет.

Ключевым финансовым событием 2018 года в инновационном секторе можно уверенно назвать обвал так продвигаемых ранее криптовалют. С пиковых 20 000 USD курс наиболее известной криптовалюты – биткоина – упал ниже уровня 4000 USD.

Доходность майнинга упала примерно в 4 раза, настолько же упала цена транзакции.

Одними из ключевых реципиентов убытков от такого положения дел (кроме самих рисковых инвесторов) являются, как это не странно, держатели акций инновационных компаний.

Например, Nvidia (название компании – аллюзия на один из главных грехов в христианстве – зависть), продукты которой – видеоускорители – массово использовались майнерами. С пиковых почти 300 USD они упали до текущих 142 USD.

В цивилизованных странах это привело не только к убыткам, но и к судебным искам по подозрению в фактическом введении в заблуждение акционеров на основании того, что компания не только публично заявляла о том, что следит за растущим рынком и обеспечивает поставки растущих в цене видеоускорителей, но и о том, что даже в случае падения спроса на них бизнес не претерпит существенных изменений – т.е. падения дохода инвесторов.

Но совершенно «неожиданно», как снег в январе, произошло очевидное – при прогнозируемом обвале криптовалют упал спрос и на видеоускорители.

Игроки в компьютерные игры, на которых изначально были нацелены видеокарты, не готовы потреблять их по установившимся ценам.

Спрос невидимой рукой рынка указал графикам направление вниз. Это произошло на фоне существенного затоваривания рынка ускорителями компании и выпуском ей вдобавок нового поколения ускорителей, которое сообществом было воспринято неоднозначно по различным причинам. В том числе и по причине имеющегося мнения о маркетинговых просчетах – новое поколение стало дороже, но не принесло радикальных улучшений в глазах массового пользователя.

В итоге акции Nvidia упали вдвое. Что происходит и с производителями специализированных устройств для майнинга из Китая.

Все это не могло не отразиться на сопутствующей инфраструктуре вплоть до индивидуальных майнеров, которым держаться на рынке стало тяжело и дорого.

В 2017-ом с целью улучшения понимания читателями технической сути явления мы писали, что «продвигаемая «фишка» блокчейна – децентрализация и в случае концентрации сеть может быть скомпрометирована, что полностью нивелирует изначально декларируемые преимущества… Сама технология блокчейн имеет известные теоретические уязвимости в случае контроля более половины вычислительной инфраструктуры в одних руках. Практических случаев успешных злоупотреблений не зафиксировано, но это не значит, что при теоретической возможности их не будет на практике никогда. В этом ключе внедрение блокчейна в процесс государственного управления (в широком смысле) может иметь риски, связанные с монопольным контролем мощностей». Не зафиксировано на 2017-й год.

И вот в 2019-м на фоне некоторого снижения числа майнеров произошло важнейшее в контексте рассматриваемого вопроса событие – 05.01.19 зафиксирована успешная атака на блокчейн Ethereum Classic (ETC).

По публичным данным произошла «атака 51%», суть которой заключается в том, чтобы получить доступ к 51% вычислительной мощности сети и проводить двойные расходы, самоподтверждая их валидность. Атаку 51% подтвердили биржи Bitfly и Gate.io.

Таким образом, состоянием на 2019 год вопросы внедрения блокчейна в госсекторе, не успев полноценно войти в реальную жизнь, вышли на новый уровень дискуссионности.

Ведь если держателем инфраструктуры госблокчейна будет само государство, то никаких преимуществ это внедрение, например в регистрационных системах, нести не будет – указанный выше контрольный 51% будет контролироваться самим государством.

Преимущества блокчейна в госсекторе смогут проявиться только в случае, если будет обеспечено реальное распределенное хранение и обработка данных, либо абсолютная безопасность внутри системы. Иначе прикладной смысл предлагаемых идей может быть скомпрометирован.

Реальную децентрализацию можно обеспечить только вручив возможность майнинга госблокчейна гражданскому обществу. Но практическая реализация такой концепции может столкнуться с материальными и техническими затратами гражданского майнинга без понятной широкой общественности отдачи.

В случае же ее фактического внедрения нет никакой гарантии, что желающие, скажем, перерегистрировать права собственности на условный завод, вместо теоретической преступной коррупционной составляющей не вложатся в аренду майнигового оборудования хорошей мощности. В условную пятницу после рабочего дня не предпримут атаку 51% на государственный блокчейн регистрационной системы так, чтобы уже к утру понедельника перевести ситуацию в плоскость затяжных судебных разбирательств и экспертиз, пока наряд полиции будет обеспечивать «законный» заход «нового» собственника на территорию.

И вот уже нет необходимости искать «черного» нотариуса, который по результатам мероприятия должен будет выехать на длительный оплаченный отдых с утерей архива. А группа ребят спортивного телосложения с предметами похожими на оружие разной степени теплоты может быть заменена на децентрализованную бригаду прикладных математиков, которые могут фактически находиться где угодно без каких-либо реальных возможностей отслеживания.

Пример, конечно, условно-дискуссионный и академический, но именно такие риски необходимо предусмотреть профессиональным обсуждением в первую очередь. В том числе с привлечением киберполиции, так как обычный следователь не будет обладать необходимой подготовкой для расследования преступлений такого рода. Кроме того необходима соответствующая узкопрофильная подготовка процессуальных руководителей – прокуроров.

Абсолютная же безопасность внутри государственного IТ сегодня не может быть обеспечена. Поскольку понятное государственное IТ отсутствует как таковое. И это несмотря на относительно высокую концентрацию IT-специалистов в стране.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)