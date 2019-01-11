Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

Компания Lenovo изучает потенциальные сферы применения гибких дисплеев. Недавно один из крупнейших производителей компьютеров запатентовал сгибающийся ноутбук с OLED-дисплеем.

Сенсорный экран как бы перетекает из верхней половины лэптопа в нижнюю, увеличивая рабочую область и добавляя дополнительные элементы управления. В качестве соединений условных половинок ноутбука предлагается использовать продвинутую систему шарниров. Кроме того, крышка не будет плотно прилегать к нижней части компьютера, что позволит сократить нагрузки на сгибающийся экран.

Стоит отметить, что подобные патенты не указывают на появление описываемых в них устройств, а лишь предлагают способы применения технологий.