Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

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Компания Lenovo изучает потенциальные сферы применения гибких дисплеев. Недавно один из крупнейших производителей компьютеров запатентовал сгибающийся ноутбук с OLED-дисплеем.
Сенсорный экран как бы перетекает из верхней половины лэптопа в нижнюю, увеличивая рабочую область и добавляя дополнительные элементы управления. В качестве соединений условных половинок ноутбука предлагается использовать продвинутую систему шарниров. Кроме того, крышка не будет плотно прилегать к нижней части компьютера, что позволит сократить нагрузки на сгибающийся экран.
Стоит отметить, что подобные патенты не указывают на появление описываемых в них устройств, а лишь предлагают способы применения технологий.
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