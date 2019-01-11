Выпуск пятикамерной Nokia снова отложили

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Многие ожидают от компании HMD Global анонса смартфона Nokia 9 PureView, оборудованного пятью основными камерами.
Предполагалось, что его покажут еще прошедшей осенью, однако технические сложности якобы вынудили передвинуть анонс. Затем Nokia 9 ждали в январе, но, судя по всему, он будет официально представлен в феврале на MWC.
Стоит отметить, что информация носит неофициальный характер, поэтому воспринимать ее стоит с долей скепсиса. HMD заочно подвергается критике за то, что компания почти наверняка выпустит Nokia 9 PureView с процессором Snapdragon 845 — и это в тот момент, когда другие производители готовятся перейти на чипы нового поколения. Впрочем, использование «устаревшего» чипа вряд ли скажется на конкуренции, если Nokia 9 PureView действительно удивит камерой (в хорошем смысле).
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