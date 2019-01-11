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Alcatel поставляла смартфоны с вирусом

Alcatel поставляла смартфоны с вирусом

Новый скандал обещает оказаться ещё более серьёзным, ведь теперь речь идёт не просто о показе пользователям рекламы, а о вредоносном ПО, которое, по данным британской Upstream, специализирующейся на вопросах безопасности, обнаружилось в моделях Pixi 4 и A3 Max.

Речь идёт о фирменном приложении прогноза погоды Weather Forecast – World Weather Accurate Radar, у которого кроме основной функции обнаружились недокументированные и малоприятные для рядовых потребителей возможности. Оно собирало данные об IMEI телефонов, адресах электронной почты и местоположении, а затем отправляло их на удалённый сервер TCL. Сообщается о фактах подписки на платные сервисы без ведома владельцев телефонов и значительный расход мобильного трафика.

Информация о том, как вредоносное ПО попало в фирменное погодное приложение TCL, пока отсутствует. На данный момент программа, которая также была доступна в Google Play, уже удалена из магазина приложений. Последняя её версия вышла 19 декабря 2018 года. Общее количество скачиваний Weather Forecast – World Weather Accurate Radar превышает 10 млн, а её средняя пользовательская оценка составляет 4,4 балла из 5.

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По материалам 3dnews.ru
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