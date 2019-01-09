Стало известно, сколько ТРЦ откроют в Киеве в этом году (таблица)

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В 2019 году в Киеве запланирован ввод в эксплуатацию 6 новых крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) с суммарным объемом арендных площадей 398,6 тыс. кв. м.
Об этом сообщает портал RAU.
“На 2019 год в Украине заявлено введение в эксплуатацию восьми торговых объектов… Большая часть (6 из 8) запланированных к открытию торговых центров расположена в Киеве, в том числе такие крупные ТРЦ, как Blockbuster Mall и Ocean Mall, а также Retroville и River Mall”,- говорится в сообщении.
Согласно информации, большинство новых ТРЦ (5 из 6) расположены на Правом берегу, три из них – в Оболонском районе Киева, один ТРЦ – в Голосеевском, один – в Подольском и один – на Левом берегу в Дарницком районе.
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