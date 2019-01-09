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Представлена первая в мире видеокарта на базе 7-нм техпроцесса

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания AMD представила видеокарту Radeon VII.

Это первая в мире видеокарта потребительского уровня на базе 7-нанометрового производственного процесса.

AMD Radeon VII с архитектурой Vega оснащается 3840 потоковыми процессорами с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной, что даёт пропускную способность в 1 ТБ/с. По словам производителя, новая видеокарта обеспечивает на 25% большую производительность по сравнению с Radeon RX Vega 64.

Видеокарта использует новый интерфейс PCI Express 4.0. Энергопотребление сохранилось на уровне предшественника.

По материалам bigmir.net
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