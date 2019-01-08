Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабжения

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ужесточила требования к гарантированным стандартам качества электроснабжения.
Об этом сообщает председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.
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Как отметила Кривенко, после принятия решения НКРЭКУ потребитель должен получить компенсацию, если запланированные перерывы электроснабжения с предупреждением потребителя превышают 48 часов.
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