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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (62,976 млн и 39,367 млн гривен cответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (81 и 33). Максимальный курс продажи доллара 28,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,18 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 104 активных заявок по доллару на сумму более 102,135 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1000 – 10 000
28,1000 – 10 000
28,1200 – 3 700
28,1300 – 700
28,1400 – 20 000
28,1400 – 20 000
28,1400 – 99 999
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1642 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0890 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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