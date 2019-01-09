Canon разрабатывает полнокадровую беззеркальную камеру с поддержкой 8K-видео

Йошиюки Мизогучи (Yoshiyuki Mizoguchi), один из наиболее осведомлённых по поводу выхода будущих продуктов топ-менеджеров в руководстве Canon, сообщил в интервью ресурсу Imaging Resource, что видеокамера с поддержкой 8K уже есть в роадмапе серии полнокадровых беззеркальных камер EOS R.

Хотя камера EOS R и поддерживает видеосъёмку с разрешением 4K, она далеко не идеальна для выполнения этой задачи. (фото 3dnews.ru)

Вместе с тем, если не касаться возможностей съёмки видео, EOS R — полноценная полнокадровая камера среднего класса, и Canon заявила, что будущие модели этой серии будут занимать позиции ниже и выше её по классу.

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