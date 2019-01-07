Руководителя "Донецкого облавтодора" задержали на взятке

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И.о. директора ГП “Донецкий облавтодор” Игоря Закутаева задержали на взятке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.
Луценко отметил, что Закутаев вместе с юристом предприятия требовали и получили 300 тыс. гривен взятки.
“Чистим дороги. Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ задокументировала противоправную деятельность руководителя ГП “Донецкий облавтодор” Закутаева, который в группе с юристом этого же ГП требовали и получили 300 тыс. грн”, – написал он.
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