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Руководителя "Донецкого облавтодора" задержали на взятке

Руководителя "Донецкого облавтодора" задержали на взятке

И.о. директора ГП “Донецкий облавтодор” Игоря Закутаева задержали на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Луценко отметил, что Закутаев вместе с юристом предприятия требовали и получили 300 тыс. гривен взятки.

“Чистим дороги. Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ задокументировала противоправную деятельность руководителя ГП “Донецкий облавтодор” Закутаева, который в группе с юристом этого же ГП требовали и получили 300 тыс. грн”, – написал он.

По материалам РБК-Украина
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