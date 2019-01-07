Дело на 25 миллионов: в России арестовали субподрядчика космодрома "Восточный"

В РФ Благовещенский районный суд арестовал обвиняемого в хищении более 25 миллионов рублей гендиректора компании “Лео-Телеком”, которая участвовала в строительстве космодрома “Восточный”.

Об этом сообщается на сайте суда.

«Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новикова А. С., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.)», – говорится в постановлении суда.

Суд постановил, что пребывание Антона Новикова на свободе может помешать следствию, в том числе ввиду возможности уклонения подозреваемого от допросов.

Сообщается, что бизнесмен успел добраться до Москвы, откуда планировал вылететь во Вьетнам, однако незадолго до вылета из аэропорта Шереметьево был задержан. Уточняется, что у Новикова не было обратного билета в Россию.