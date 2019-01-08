В Японии создали беспроводную зарядку, которую можно вырезать в различные формы

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Японские инженеры из университета в Токио создали беспроводную зарядку, которую можно вырезать в различные формы и прикреплять к ежедневным объектам.
Благодаря применению большего количества катушек и необычных схем разводки, детали, оставшиеся после вырезания, продолжают работать.
Беспроводная зарядка имеет несколько катушек индуктивности. Их электромагнитное поле может пробудить ток и в других устройствах с катушками индуктивности. Такие объекты имеют смартфоны, ноутбуки и автомобили.
Проводники в зарядке разделены, поэтому при повреждении не работает или сломанный элемент, или соседний. Впрочем, большая часть зарядки останется в рабочем состоянии. Однако из-за обилия индуктивных катушек может снижаться эффективность зарядки. Каждая катушка размером девять сантиментов в длину и в ширину.
Вся плата имеет 16 катушек и размером 40 см. Она также оснащена датчиками Холла для поддержки беспроводной зарядки.
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