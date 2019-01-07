"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"

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НАК “Нафтогаз Украины” готова обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому “Газпрому” на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.
Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев.
“Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты. – Ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги заплатите, мы готовы отказаться от иска или пересмотреть его, или изменить его”, – сказал он.
“Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии, и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с “Газпромом”, – добавил глава НАК.
Коболев напомнил, что главной целью этого иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы Украины в результате строительства “Газпромом” обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.
По его словам, взыскание с “Газпрома” средств за уже выигранный транзитный иск и потенциальная победа в арбитраже по второму иску заставляет действовать аккуратно и точно в части отделения от “Нафтогаза” газотранспортной составляющей.
“Как гражданин Украины я считаю, что потерять и деньги, и транзит неприемлемо. Как глава НАК – я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года”, – сказал Коболев.
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