"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"

НАК “Нафтогаз Украины” готова обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому “Газпрому” на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев.

“Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты. – Ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги заплатите, мы готовы отказаться от иска или пересмотреть его, или изменить его”, – сказал он.

“Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии, и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с “Газпромом”, – добавил глава НАК.

Коболев напомнил, что главной целью этого иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы Украины в результате строительства “Газпромом” обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.

По его словам, взыскание с “Газпрома” средств за уже выигранный транзитный иск и потенциальная победа в арбитраже по второму иску заставляет действовать аккуратно и точно в части отделения от “Нафтогаза” газотранспортной составляющей.

“Как гражданин Украины я считаю, что потерять и деньги, и транзит неприемлемо. Как глава НАК – я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года”, – сказал Коболев.