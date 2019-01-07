Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 273 0

"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"

"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"

НАК “Нафтогаз Украины” готова обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому “Газпрому” на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев.

“Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты. – Ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги заплатите, мы готовы отказаться от иска или пересмотреть его, или изменить его”, – сказал он.

“Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии, и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с “Газпромом”, – добавил глава НАК.

Коболев напомнил, что главной целью этого иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы Украины в результате строительства “Газпромом” обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.

По его словам, взыскание с “Газпрома” средств за уже выигранный транзитный иск и потенциальная победа в арбитраже по второму иску заставляет действовать аккуратно и точно в части отделения от “Нафтогаза” газотранспортной составляющей.

“Как гражданин Украины я считаю, что потерять и деньги, и транзит неприемлемо. Как глава НАК – я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года”, – сказал Коболев.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина