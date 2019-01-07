По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,290 млн и 35,116 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 31). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,28-28,29 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 84 активных заявок по доллару на сумму более 66,406 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,4000 – 1 00028,2800 – 25 00028,2800 – 90 00028,2700 – 177 77728,2600 – 30 00028,2600 – 15 00028,2600 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2000 – 10 000

28,2500 – 3 700

28,2700 – 5 000

28,2800 – 10 000

28,2800 – 15 000

28,2800 – 15 000

28,2900 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3404 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2447 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.