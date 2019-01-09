Facebook совместно с Intel усовершенствуют ИИ в соцсети

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Искусственный интеллект уже распознает лица людей по миллионам фотографий, загруженных в Facebook, но компания планирует сделать его еще умнее.
Intel сообщила, что работает с Facebook над новым чипом искусственного интеллекта, который выйдет во второй половине этого года, пишет Вистаньюс.
Компания надеется, что это значительно повысит способность Facebook автоматически определять друзей на фотографиях.
Чипы, представленные на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, представляют собой стремление Intel сохранить за собой быстрорастущий сегмент рынка искусственного интеллекта. Это ставит пару в прямую конкуренцию с аналогичными чипами от Nvidia Corp и Amazon.com Inc.
Новый чип поможет с тем, что исследователи называют выводом, то есть процессом принятия алгоритма искусственного интеллекта и его использования, например, путем автоматической пометки друзей на фотографиях.
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