Долг льготных потребителей голубого топлива перед Нафтогазом уменьшился на 1,4%

Задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 46,9 млрд грн, уменьшившись за неделю на 643 млн грн, или 1,4%.

Об этом сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

“За неделю производители тепла уменьшили долг на 365 млн грн (1,4%), региональные газосбытовые предприятия – на 807 млн грн (4,4%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) увеличили долг на 529 млн грн (15%), – говорится в сообщении.

В общем, теплокоммунэнерго (ТКЭ) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) задолжали Нафтогазу за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, около 25,1 млрд грн.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (6 млрд грн), Днепропетровской (4,3 млрд грн) и Харьковской (2,3 млрд грн) областей.

За газ, потребленный для производства электроэнергии, украинские ТЭЦ задолжали около 4 млрд грн.

С 30 ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставил природный газ для производства электроэнергии, имеют значительную задолженность 24 потребителя.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность – в ЧАО “Харьковская ТЭЦ-5” (1,17 млрд грн), ГП “Северодонецкая ТЭЦ” (373 млн грн), ПАО “Крымтеплоэлектроцентраль” (364 млн грн).