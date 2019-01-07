"Дизельный скандал": Fiat выплатит в США $700 миллионов по судебным искам

Автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит более 700 миллионов долларов для урегулирования судебных исков, поданных против него минюстом США и владельцами автомобилей, которые обвинили концерн в установке на дизельные автомобили программного обеспечения (ПО), позволяющего фальсифицировать данные тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах.

“Иск против Fiat Chrysler минюст США подал в мае 2017 года. Расследование в отношении компании также отдельно инициировали несколько штатов США. Кроме того, коллективный иск против компании подали десятки автовладельцев”, – говорится в сообщении. Федеральное агентство США по охране окружающей среды и власти штата Калифорния заявили, что автоконцерн устанавливал на своих дизельных авто незаконное ПО, которое позволяло скрывать реальный уровень выхлопов и нарушать американские экологические стандарты.

Речь идет о более чем 100 тысячах автомобилей, проданных в США, начиная с 2014 года, в том числе о моделях Jeep Grand Cherokee и пикапах Ram. Как сообщает агентство со ссылкой на источники, представители Fiat Chrysler достигли внесудебного соглашения, в рамках которого компания выплатит 311 миллионов долларов штрафа министерству юстиции, а также по меньшей мере 75 миллионов долларов властям штатов, проводящим расследование в отношении концерна.

Также компания выплатит около 280 миллионов долларов для урегулирования иска автовладельцев и неназванную сумму властям в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды. Официально о данных договоренностях, как ожидается, будет объявлено позже в четверг.