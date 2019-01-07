В Нацполиции рассказали, сколько выписали штрафов за вождение в нетрезвом виде в 2018 году

Национальная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook, что в 2018 году было составлено 1180 протоколов за управление в состоянии опьянения по статье 130 Кодекса Украины про административные нарушения.

Так, общая сумма штрафов по протоколам может составлять приблизительно 12 млн 36 тыс гривен.

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“Будьте ответственными, не создавайте опасность для себя и окружающих”, – призвали в Нацполиции.