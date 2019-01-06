ФГВФЛ вновь не смог продать 113 гектаров земли "имени" Фирташа на Оболони

8 января Фонд гарантирования провел “голландский” аукцион по продаже земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения площадью 113,5 га, которые находятся в г. Киеве на Оболони (ул.Богатырская/Северная) и принадлежат Родовид Банку.

Стартовая цена на этот актив была установлена ​​на уровне 3,7 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,85 млрд грн. Однако покупателей так и не нашлось.

Напомним, в прошлом году ФГВФЛ несколько раз пытался продать указанные земельные участки, однако соответствующие попытки тоже были безрезультатными. Это при том, что в октябре стартовая цена снижалась до 740 млн грн (с перспективой повышения).

Как сообщалось, этот актив находится в залоге НБУ по долгу Родовид Банка по рефинансированию.

В феврале 2018 года Фонд гарантирования заявлял о “вопиющем случае незаконного переоформления права собственности и последующих многочисленных мошеннических продажах земельного участка, площадью более 113,5 га в Оболонском районе г. Киева, принадлежащей АО «Родовид Банк»”. “Фактически, один из наиболее ликвидных активов, приблизительной стоимостью 3,7 млрд грн, был украден у АО «Родовид Банк»”, – констатировал ФГВФЛ.

Речь шла о земельных участках, которые компания “Баски Плюс-2004” (связывали с Дмитрием Фирташем) передала в залог Родовид Банку.

В Фонде отмечали, что “беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем Главным следственным управлением СБУ на него был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за один месяц земля банка в столице была трижды (!) перепродана”.