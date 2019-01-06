ФГВФЛ готов продать долги сети АЗС WOG за 704 млн грн на фоне судебного запрета

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10 января Фонд гарантирования планирует провести “голландский” аукцион по продаже прав требования банка “Форум” по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL, заключенным с юрлицами.
Речь идет о кредитах, выданных для группы “Континиум”, в залоге по которым 32 АЗС сети WOG.
Стартовая цена на актив – 1,76 млрд грн. По данным ФГВФЛ, в ходе торгов она может снизиться до 704,2 млн грн.
Напомним, 28.09.2018 ФГВФЛ планировал провести “голландский” аукцион по продаже прав требования банка “Форум” на 1,56 млрд грн по указанным кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL. Однако тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок. При том, что стоимость лота снижалась до 625 млн грн (40% от стартовой цены, которая, по расчетам ФГВФЛ, соответствует сумме долга заемщиков перед банком “Форум”).
Ранее ликвидатор банка «Форум» получил судебные решения о взыскании с ООО «Золотой экватор» и МЧП «ВК Импекс” по 500 млн грн (по кредитному договору №1-0020/13/30-KL) и 150 млн грн (по кредитному договору №1-0021/13/30-KL), однако компании-заемщики добились в судах отсрочки на выплату долгов – соответственно до осени 2021 и весны 2022 года. Причем утвержденный судами график выплат предусматривает, что в каждом из случаев 80% выплат долгов приходится на последний год отсрочки. Ликвидация банка “Форум” предусмотрена до июня-2019.
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