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ФГВФЛ готов продать долги сети АЗС WOG за 704 млн грн на фоне судебного запрета

ФГВФЛ готов продать долги сети АЗС WOG за 704 млн грн на фоне судебного запрета

10 января Фонд гарантирования планирует провести “голландский” аукцион по продаже прав требования банка “Форум” по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL, заключенным с юрлицами.

Речь идет о кредитах, выданных для группы “Континиум”, в залоге по которым 32 АЗС сети WOG.

Стартовая цена на актив – 1,76 млрд грн. По данным ФГВФЛ, в ходе торгов она может снизиться до 704,2 млн грн.

Напомним, 28.09.2018 ФГВФЛ планировал провести “голландский” аукцион по продаже прав требования банка “Форум” на 1,56 млрд грн по указанным кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL. Однако тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок. При том, что стоимость лота снижалась до 625 млн грн (40% от стартовой цены, которая, по расчетам ФГВФЛ, соответствует сумме долга заемщиков перед банком “Форум”).

Ранее ликвидатор банка «Форум» получил судебные решения о взыскании с ООО «Золотой экватор» и МЧП «ВК Импекс” по 500 млн грн (по кредитному договору №1-0020/13/30-KL) и 150 млн грн (по кредитному договору №1-0021/13/30-KL), однако компании-заемщики добились в судах отсрочки на выплату долгов – соответственно до осени 2021 и весны 2022 года. Причем утвержденный судами график выплат предусматривает, что в каждом из случаев 80% выплат долгов приходится на последний год отсрочки. Ликвидация банка “Форум” предусмотрена до июня-2019.

По материалам Finbalance
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