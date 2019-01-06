Сергей Шевчук, финансист, профессионал, олицетворяющий успех клиентов

В Центре Биржевых Технологий знают, что успех на финансовых рынках зависит от многих факторов: на результаты торговли влияют знания и уровень подготовки, умение рационально мыслить, анализировать ситуацию и оперативно реагировать на колебания рынка. Без этого профессия трейдера просто немыслима.

Олицетворением всех этих качеств и примером для многих стал руководитель ЦБТ-онлайн, опытный финансист и практикующий трейдер Сергей Шевчук. Отзывы коллег и учеников, которые заполнили интернет единодушны: Сергей Шевчук — настоящий мастер своего дела. А успех клиентов — еще одно подтверждение высокого профессионализма эксперта.

Сергей Шевчук: отзывы об эксперте торговли на финансовых рынках

Выстроить успешную карьеру Сергею помогла целеустремленность и волевой характер. Более восьми лет он занимается торговлей на финансовых рынках. В недавнем прошлом Сергей возглавлял компанию «Финансовый эксперт», но осенью этого года он получил заманчивое предложение от ЦБТ и сегодня уверенно ведет дистанционный офис компании к новым достижениям.

Грамотный подход к работе и организаторские способности помогли руководителю ЦБТ-онлайн наладить удаленную работу с клиентами по всей стране и за ее пределами. Консультации опытного финансиста по управлению капиталом неизменно приводят клиентов к увеличению суммы на их личных счетах. Сергей Шевчук, отзывы клиентов о своей работе рассматривает и как благодарность, и как признание его профессионализма. Вклад дистанционного офиса в успех всей компании не остается незамеченным. Совсем недавно ЦБТ получил престижную награду и в ТОП 100 лучших компаний страны. Есть в этом и заслуга Сергея Шевчука и его команды.

Руководитель ЦБТ -онлайн рекомендует курс CBT Belastium — обучение, которое помогает клиентам зарабатывать

Клиенты ЦБТ-онлайн считают, что Сергей Шевчук — финансист с особым даром предвидения ситуаций на рынке, а сам Сергей уверен, что его успех — результат упорного труда и многолетнего опыта. Накопленные знания он постоянно применяет на практике. В частности, свою лепту внес Сергей в создание комплексной системы обучения CBT Belastium.

Этот уникальный курс позволил многим выпускникам успешно управлять своим капиталом и зарабатывать на финансовых рынках. В «ЦБТ Беластиум» вошли лучшие торговые стратегии, которые годами приносят прибыль клиентам ЦБТ. А комплекс занятий по торговле на основе отчетов CFTC, который внедрен в углубленный курс — личная разработка Сергея Шевчука.

Знания, полученные на курсе «ЦБТ Беластиум», применимы в любом уголке мира — бизнес на финансовых рынках доступен практически каждому, везде, где есть интернет. Отсутствие конкуренции и необходимости иметь стационарный офис, работа, которую не тормозят взяточники и вымогатели, возможность закрыть бизнес и забрать свои деньги в любой момент — все это неоспоримые преимущества селфтрейдинга перед любым другим видом бизнеса.

«Всем своим клиентам, желающим построить собственный прибыльный бизнес на финансовых рынках я рекомендую курс “ЦБТ Беластиум”» — заявляет Сергей Шевчук. Отзывы выпускников, которые успешно внедряют в жизнь обретенные знания и навыки, подкрепляют эту рекомендацию опытного трейдера. Если вы стремитесь к стабильности и благополучию, непременно обращайтесь в ЦБТ-онлайн, заходите на сайт компании и записывайтесь на консультацию: ЦБТ Беластиум откроет вам дверь в мир финансовых рынков и высоких доходов.