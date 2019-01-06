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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,377 млн и 43,777 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 44). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,17 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму более 92, 244 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0300 – 5 000
28,0500 – 5 000
28,1000 – 1 600
28,1000 – 3 700
28,1000 – 20 000
28,1200 – 5 000
28,1200 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1658 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1086
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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