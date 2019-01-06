По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,377 млн и 43,777 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 44). Максимальный курс продажи доллара 28,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,17 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму более 92, 244 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1500 – 1 30028,1300 – 15 00028,1300 – 111 00028,1300 – 150 00028,1300 – 55 00128,1300 – 120 00028,1200 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0300 – 5 000

28,0500 – 5 000

28,1000 – 1 600

28,1000 – 3 700

28,1000 – 20 000

28,1200 – 5 000

28,1200 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1658 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1086

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.