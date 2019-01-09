Экономисты Эстонии и Израиля назвали биткоин "спекулятивным пузырем"

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Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), руководитель Банка Эстонии Ардо Ханссон и глава Национального экономического совета Израиля Ави Симхон предрекли биткоину неминуемый крах.
Как пишет Bloomberg, Ханссон назвал цифровые валюты “полным бредом”, а падение курса биткоина — “разрушением пузыря”.
“Через несколько лет мы удивимся, как мы могли поверить в подобную сказку”, — сказал эстонский экономист.
По его мнению, в текущей ситуации финансовые регуляторы должны направить свое внимание на вопрос защиты криптовалютных инвесторов, поскольку цифровые активы могут использоваться для незаконной деятельности и способствовать подрыву финансовой стабильности.
Ави Симхон и вовсе заявил, что в будущем биткоин ждет полное исчезновение, пишет Cointelegraph.
Свое мнение о спекулятивной природе первой криптовалюты Симхон объяснил тем, что для большого числа транзакций потребуется содержать огромное количество оборудования, а затраты на электроэнергию достигнут “нескольких триллионов долларов”.
“С печатными станками такой проблемы нет”, — добавил он.
Впрочем, израильский экономист не исключил, что в дальнейшем государства могут выпустить собственные цифровые деньги, контролируемые центробанками, но они не будут иметь ничего общего с децентрализованными криптовалютами.
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