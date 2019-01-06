Государство может ужесточить регулирование цен на медпрепараты

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Государство может ужесточить регулирование цен на препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на заместителя министра Романа Илыка.
«В 2018 году производители не сдали экзамен – цены на некоторые препараты из Нацперечня существенно выросли. То есть если бизнес в лице производителя не хочет ответственно относиться к новой политике, то со стороны государства должно происходить более жесткое регулирование цен. И это очевидно. Остается только определить модель ценообразования и правила. У нашей команды наработки по этому поводу есть. Они просты, понятны, честные и транспарентные», — сказал он.
По словам Р.Илыка, Минздрав в настоящее время «моделирует концепт, основываясь на референтных ценах в других странах и ценах внутреннего украинского рынка».
«Мы пытаемся выстроить новую, красивую модель, которая четко определит самое главное, что сегодня беспокоит всех украинцев – справедливую цену на лекарственное средство», — сказал он.
Замминистра отметил, что государство жестко регулирует цену на лекарства, которые входят в программу реимбурсации (возмещения) стоимости.
«Также государство должно предельно регулировать цену на лекарства, включенные в Нацперечень. Производители, международные непатентованные названия которых попадают в Национальный перечень, получают гарантию со стороны государства, какие лекарственные средства оно планирует закупать. Следовательно, логично, здесь должны работать также новые правила ценообразования», — сказал он.
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