В Минсоцполитики назвали количество переселенцев

По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на 8 января 2019 года учтено 1 512367 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Как сообщила ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. По ее словам, преимущественно с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста.

Также Денисова подчеркнула, что реальное количество переселенцев назвать трудно — правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий до статуса ВПЛ.