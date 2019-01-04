KLM выступила с инициативой запустить рейс Львов-Амстердам

Голландская авиакомпания KLM обратилась к администрации аэропорта Львов с инициативой запустить рейс Львов-Амстердам.

Об этом в интервью изданию “У відпустку” рассказала генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает ЦТС.

“Я веду переговоры с KLM об открытии рейса из Львова в Амстердам, чтобы авиаперевозчики оттуда перевозили наших пассажиров в Америку. […] На одной из недавних конференций сам KLM предложил нам провести переговоры, а не мы”, – сообщила Романовская.

Однако, по ее словам, сейчас проблема в том, что у данной авиакомпании не хватает слотов в аэропорту Амстердама.

Также Романовская уточнила, что аэропорт Львов обсуждает возможность прямых перелетов с американскими авиакомпаниями, однако перевозчики пока не уверены в целесообразности такого соединения.

“В одной из американских авиакомпаний – Delta – нам сказали, чтобы мы начали сначала сотрудничать с KLM и Амстердамом, а затем они посмотрят на цифры и примут решение, потянут ли они прямой рейс. Я думаю, что с KLM что-то получится”, – отметила гендиректор львовского аэропорта.

Ранее Романовская уже говорила, что запуск рейсов из Львова в Амстердам сдерживается загруженностью голландского аэропорта, однако ранее эта инициатива исходила со стороны аэропорта Львов, а не от авиакомпании.

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