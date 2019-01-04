Daimler вложит 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

Германская Daimler планирует инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание самоуправляемых грузовиков.

Компания намерена до 2025 года выпустить полностью самоуправляемые грузовые машины на рынок, заявил представитель Daimler на международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Частично автоматизированные грузовики введут в эксплуатацию уже в 2019 году, сообщает Deutsche Welle. Для разработки новых автомобилей компания намерена создать около 200 рабочих мест в США и Германии.

Первые частично автоматизированные грузовики первоначально планируется выпустить на дороги США. Система управления в них позволяет компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать. Daimler намерен отказаться от стадии, когда грузовик способен ехать без шофера, но водитель находится в кабине для подстраховки.

Кроме того, компания не будет использовать технологию Truck platooning, подразумевающую объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по заданному маршруту с сохранением минимальной дистанции между всеми участниками. Первый автомобиль в колонне выступает в качестве “ведущего”, а другие следующие за ним грузовики подстраиваются под его параметры движения.

Предполагалось, что этот подход позволяет добиться ощутимой экономии топлива и сокращения уровня выбросов углекислого газа. Однако испытания, ведущиеся с 2016 года, показали, что предполагаемая экономия сильно преувеличена.