Беларусь планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов на внешних рынках

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Беларусь сохраняет планы по привлечению в 2019 году 1,5 млрд долларов на внешних рынках.
Об этом заявил министр финансов республики Максим Ермолович.
“У нас планы в отношении объема привлечения внешних заимствований неизменны – 1,5 млрд долларов, которые мы должны на внешних рынках изыскать”, – сказал Ермолович.
В то же время он заметил, что стратегия по выходу на рынок внешних заимствований “может поменяться потенциально”, учитывая реализуемый в РФ налоговый маневр.
Отвечая на вопрос о том, станет ли это дополнительным фактором риска для инвесторов при покупке суверенных облигаций Беларуси, Ермолович сказал, что “потенциально да”.
“Это может привести к изменениям оценки рисков инвестора при покупке государственных долгосрочных облигаций Беларуси. Но опять же, все зависит от того, какие меры будут реализовываться внутри страны”, – заметил глава Минфина.
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