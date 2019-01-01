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Назвали самую безопасную авиакомпанию мира

Назвали самую безопасную авиакомпанию мира

Финская компания Finnair признана самым безопасным авиаперевозчиком мира в 2018 году.

Это следует из отчета гамбургского Центра исследований авиакатастроф (JACDEC), обнародованного 3 января.

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JACDEC ежегодно публикует рейтинг безопасности пассажирских авиаперевозчиков. В рейтинг входят 100 крупнейших авиакомпаний мира. Второе место в 2018 году заняла авиакомпания Scoot (Сингапур), третье – Norwegian Air Shuttle (Норвегия). Компания-победитель 2017 года – Emirates – оказалась на четвертой позиции. Пятое место заняла испанская Air Europa.

Немецкая Lufthansa оказалась на 21-м месте. Последние места в рейтинге безопасности авиаперевозок заняли перевозчики из России, Эфиопии и Индонезии.

В течение последних 25 лет уровень безопасности авиаперевозок вырос в четыре раза, отмечают в JACDEC со ссылкой на статистику.

Всего в 2018 году в результате аварий самолетов погибли 562 человека. В 2017 году было 40 жертв. По данным JACDEC, наиболее рискованный этап полетов – приземление (35,6 процентов аварий). Еще 14 процентов аварий приходятся на этап взлета самолетов.

Рейтинги JACDEC базируются на статистике аварий авиакомпаний за последние 30 лет, специфике стран, в которых они работают, особенностях маршрутов и других факторах.

В тот же день сайт AirlineRatings.com обнародовал собственный рейтинг топ-20 самых безопасных авиалиний мира. По версии этого сайта, самыми безопасным является австралийский перевозчик Qantas. К лучшим в рейтинге AirlineRatings.com также попали Finnair, Emirates, немецкая Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways и другие.

По материалам Газета по-Украински
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