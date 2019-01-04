В США сравнили скорость 4G и 5G (инфографика)

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Первая в мире коммерческая сеть 5G заработала в США пару недель тому назад – ее запустил оператор AT&T. На начальном этапе 5G доступна только «избранным» пользователям, и как раз одному из них удалось сравнить параметры новой сети с параметрами LTE.
Как видно, единственное более-менее серьезное отличие в скорости закачки: тут у 5G двукратное преимущество. А в остальном разницы практически нет. Причем человек тестировал сети в одном и том же месте и на одном и том же оборудовании – мобильной точке доступа Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot. Пока это единственное решение с поддержкой 5G, доступное пользователям AT&T.
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Интересно вот что: по окончании тестового периода в середине марта пользователи сети 5G AT&T будут платить $70 за 15 ГБ трафика. Неограниченный доступ в Сеть по LTE стоит в США примерно столько же.
Но на время тестового периода до полноценного развертывания всей инфраструктуры скорость может быть ограничена. Так что в перспективе 5G, конечно же, окажется быстрее, вопрос только в том, сколько времени займет переходный период и как много пользователей будут готовы платить за то, что можно получить в разы дешевле.
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