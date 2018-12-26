В Укртрансгазе жалуются на стремительный рост долга за услуги балансировки

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АО “Укртрансгаз” заявляет о стремительном росте задолженности за услуги балансировки газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Отопительный сезон в Украине начался с резкого повышения задолженности перед Оператором ГТС Украины за услуги балансировки газа. В ноябре общий долг достиг 29,8 млрд грн, по сравнению с 28,3 млрд грн в предыдущем месяце”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сумме долга за ноябрь 58%, или 871 млн грн, накоплено компаниями группы РГК.
“Среди них наиболее негативную динамику показали пять предприятий. В частности, в ноябре ПАО «Киевоблгаз» нарастил долг на 151 млн грн, ПАО «Харьковгаз» – 120 млн грн, ПАО «Львовгаз» – 95 млн грн, ПАО «Днепропетровскгаз» – 84 млн грн и ПАО «Закарпатгаз» – 73 млн грн. В целом долг группы РГК по состоянию на конец ноября составляет более 19,5 млрд грн”, – отметили в Укртрансгазе.
Среди других компаний лидером по накоплению долгов в ноябре является ПАО «Одессагаз», которое увеличило свою задолженность дополнительно на 207 млн грн. Общая задолженность этого оператора ГРС достигла 890 млн грн.
“За 11 месяцев текущего года Укртрансгаз потратил на покрытие небалансов природного газа в ГТС Украины более 17 млрд грн, из которых потребителями оплачено 5 млрд грн, что составляет лишь 30% от начисленной суммы. Несанкционированный отбор при этом равнялся более 1 млрд куб. м газа или 93,1% от фактического объема балансировки”, – добавили в компании.
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