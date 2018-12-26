В Укртрансгазе жалуются на стремительный рост долга за услуги балансировки

АО “Укртрансгаз” заявляет о стремительном росте задолженности за услуги балансировки газа.



Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Отопительный сезон в Украине начался с резкого повышения задолженности перед Оператором ГТС Украины за услуги балансировки газа. В ноябре общий долг достиг 29,8 млрд грн, по сравнению с 28,3 млрд грн в предыдущем месяце”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сумме долга за ноябрь 58%, или 871 млн грн, накоплено компаниями группы РГК.

“Среди них наиболее негативную динамику показали пять предприятий. В частности, в ноябре ПАО «Киевоблгаз» нарастил долг на 151 млн грн, ПАО «Харьковгаз» – 120 млн грн, ПАО «Львовгаз» – 95 млн грн, ПАО «Днепропетровскгаз» – 84 млн грн и ПАО «Закарпатгаз» – 73 млн грн. В целом долг группы РГК по состоянию на конец ноября составляет более 19,5 млрд грн”, – отметили в Укртрансгазе.

Среди других компаний лидером по накоплению долгов в ноябре является ПАО «Одессагаз», которое увеличило свою задолженность дополнительно на 207 млн ​​грн. Общая задолженность этого оператора ГРС достигла 890 млн грн.

“За 11 месяцев текущего года Укртрансгаз потратил на покрытие небалансов природного газа в ГТС Украины более 17 млрд грн, из которых потребителями оплачено 5 млрд грн, что составляет лишь 30% от начисленной суммы. Несанкционированный отбор при этом равнялся более 1 млрд куб. м газа или 93,1% от фактического объема балансировки”, – добавили в компании.