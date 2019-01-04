Какие квартиры ищут украинцы (инфографика)

Чаще всего, выбирая жилую недвижимость в 2018 году, украинцы искали в интернете однокомнатные квартиры. На их долю выпало больше всего поисковых запросов.

«Однушки» пользуются популярностью как на первичном, так и на вторичном рынке.

Чаще всего, выбирая жилую недвижимость в 2018 году, украинцы искали в интернете однокомнатные квартиры.

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Причем ищут украинцы недвижимость как с мобильных телефонов (40,45% запросов), так и с десктопов (59,55% запросов). Подавляющее количество запросов поступало с Android-устройств — более 70%. Чуть менее 30% запросов приходило от пользователей гаджетов на iOs.

В целом, каждый месяц более 2,1 млн украинцев искали и продавали недвижимость в 2018 году. 40% из них интересовались именно однокомнатными квартирами. Меньшему числу инвесторов было нужно четырехкомнатное жилье и более просторные хоромы.

Чаще всего люди запрашивали информацию о квартирах в Киеве и Виннице. На первичном рынке первое место заняла столица — 21% от общего количества запросов, на вторичке же лидирует Винница с 18,15% запросов.