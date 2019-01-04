Какие квартиры ищут украинцы (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Чаще всего, выбирая жилую недвижимость в 2018 году, украинцы искали в интернете однокомнатные квартиры. На их долю выпало больше всего поисковых запросов.
«Однушки» пользуются популярностью как на первичном, так и на вторичном рынке.
Чаще всего, выбирая жилую недвижимость в 2018 году, украинцы искали в интернете однокомнатные квартиры.
Читайте также: Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год
Причем ищут украинцы недвижимость как с мобильных телефонов (40,45% запросов), так и с десктопов (59,55% запросов). Подавляющее количество запросов поступало с Android-устройств — более 70%. Чуть менее 30% запросов приходило от пользователей гаджетов на iOs.
В целом, каждый месяц более 2,1 млн украинцев искали и продавали недвижимость в 2018 году. 40% из них интересовались именно однокомнатными квартирами. Меньшему числу инвесторов было нужно четырехкомнатное жилье и более просторные хоромы.
Чаще всего люди запрашивали информацию о квартирах в Киеве и Виннице. На первичном рынке первое место заняла столица — 21% от общего количества запросов, на вторичке же лидирует Винница с 18,15% запросов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлерыВчера, 16:00 - 3404 41
Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019 г. – Конфедерация строителейВчера, 20:00 - 2008 7
В зубной пасте обнаружили причину ракаВчера, 00:00 - 4521 7
Немцы выбрали лучшие полноприводные б/у авто стоимостью до 2 500 евроВчера, 12:00 - 22568 3
Каждый украинец ежемесячно тратит на лекарства более 500 грн4 ч. назад - 207 1
Немцы выбрали лучшие полноприводные б/у авто стоимостью до 2 500 евроВчера, 12:00 - 22568 3
Кабмин изучает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по ЕСВ – ГройсманВчера, 17:00 - 11656 1
В подорожании горячей воды в Киеве виноваты бойлерыВчера, 16:00 - 3404 41
Переселенцы до 35 лет могут получить кредит на жильеВчера, 13:00 - 2013
Жилье подорожает до 20% после выборов в 2019 г. – Конфедерация строителейВчера, 20:00 - 2008 7
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"Вчера, 15:10 - 69
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)Позавчера, 15:10 - 317 1
Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона04.01.2019, 15:10 - 294
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)03.01.2019, 15:10 - 1733 2
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 1032