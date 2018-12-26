Аналитики рассказали, как изменилась цена на жилье за год

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Медианная цена предложения на жилье по Киеву в ноябре 2018 года выросла по сравнению с ноябрем 2017 года на 7,9% (в долларовом эквиваленте).
Об этом свидетельствует аналитика специализированного портала Address.ua.
Медианная цена предложения по Киеву в ноябре 2018 года выросла по сравнению с октябрем 2018 года на 1,32% (в долларовом эквиваленте). Новостройки в Печерском, Подольском и Дарницком районах выросли за месяц в цене в среднем на 10-15%. В Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Деснянском районах медианная цена предложения осталась практически без изменений. Снижение медианной цены предложения произошло в Оболонском районе (-7%).
“Если анализировать годовую динамику медианных цен, следует отметить, что медианная цена предложения по Киеву в ноябре 2018 года выросла по сравнению с ноябрем 2017 года на 7,9% (в долларовом эквиваленте).
Наибольший рост медианных цен предложения за 12 месяцев зафиксирован в Печерском и Подольском районах (+43% и +70% соответственно) за счет выхода на рынок новых проектов бизнес- и премиум-классов. Снижение медианных цен предложения за последний год произошло в Соломенском и Шевченковских районах (-25% и -5% соответственно)”, – отметили эксперты.
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