Россия вводит запрет на товары из Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины.

Об этом сообщается на официальной странице Медведева в Twitter.

“Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление”, – написал Медведев.

В пресс-службе российского правительства уточнили, что большая часть “запрещенки” – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты.

“Постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие”, – отметили в пресс-службе.

При этом власти РФ заявили, что снимут эмбарго, “если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров”.

Ранее Украина продлила запрет на ввоз товаров из России на год – до 1 января 2020 года. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года “О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России”. Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.