Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 37 0

Китай разрешил импорт риса из США

Китай разрешил импорт риса из США

Главное таможенное управление Китая разрешило поставки риса из США.

“Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР”, — говорится в сообщении управления.

Принятые меры распространяются “на коричневый рис, очищенный рис и дробленый рис”.

В документе отмечается, что процесс производства и поставки зерна “должен соответствовать действующему между двумя странами фитосанитарному протоколу”, который подписан 19 июля 2017 года в Вашингтоне.

Китай открыл свой рынок риса в 2001 году после присоединения к ВТО. Отсутствие фитосанитарного протокола между КНР и США препятствовало налаживанию поставок.

Напомним, летом 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Это повлияло на стабильность глобального рынка.

Стороны конфликта до сих пор пытаются вести переговоры, чтобы сгладить разногласия. В начале декабря США и Китай договорились отсрочить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина