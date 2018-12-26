Китай разрешил импорт риса из США

Главное таможенное управление Китая разрешило поставки риса из США.

“Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР”, — говорится в сообщении управления.

Принятые меры распространяются “на коричневый рис, очищенный рис и дробленый рис”.

В документе отмечается, что процесс производства и поставки зерна “должен соответствовать действующему между двумя странами фитосанитарному протоколу”, который подписан 19 июля 2017 года в Вашингтоне.

Китай открыл свой рынок риса в 2001 году после присоединения к ВТО. Отсутствие фитосанитарного протокола между КНР и США препятствовало налаживанию поставок.

Напомним, летом 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Это повлияло на стабильность глобального рынка.

Стороны конфликта до сих пор пытаются вести переговоры, чтобы сгладить разногласия. В начале декабря США и Китай договорились отсрочить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов.