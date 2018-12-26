Херсон закупит троллейбусы за кредит ЕБРР на 10 млн евро

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Мэрия Херсона и ЕБРР подписали в пятницу соглашение о подготовке кредитного финансирования между Херсонской мэрией, городским коммунальным предприятием “Херсонэлектротранс” и Европейским банком реконструкции и развития для покупки новых троллейбусов.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Читайте также: В Виннице наладят выпуск троллейбусов
“27 декабря в Киеве состоялась встреча городского головы Владимира Николаенко и первого заместителя городского головы Игоря Козакова с заместителем председателя в Украине Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Мариной Петров и старшим банкиром Денисом Гаевым. Результатом встречи стало подписание Соглашения о подготовке кредитного финансирования между Херсонской городским советом, КП «Херсонэлектротранс» и Европейским банком реконструкции и развития”, говорится в сообщении.
Целью этого соглашения является “реализация проекта по инвестированию в улучшение инфраструктуры общественного транспорта Херсона путем закупки новых троллейбусов и сопутствующего ремонтного и диагностического оборудования, ремонта и модернизации депо, троллейбусной контактной сети».
Согласно договору, предусмотрена подготовка предоставления ЕБРР Херсону и ГКП “Херсонэлектротранс” долгосрочного финансирования в сумме до 10 млн евро. Положения и условия финансирования будут определены после проведения оценки.
Как сообщили в мэрии, на встрече обсудили ратификацию данного соглашения на сессии Херсонского городского совета и проведение специалистами ЕБРР конкурса среди компаний, которые непосредственно будут готовить проект по закупке новых троллейбусов. Результаты конкурса планируется сообщить в январе 2019 года.
Готовиться проект о соглашении будет до конца апреля 2019 года, после чего его должны утвердить на сессии горсовета и на заседании кредитного комитета ЕБРР. Само же соглашение должно пройти согласование в Министерстве финансов и Антимонопольном комитете.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" - МинсоцВчера, 14:00 - 1680 35
Насиров говорит, что приступил к исполнению обязанностейВчера, 11:00 - 1677 8
Зарплата главы НАК "Нафтогаз Украины" должна быть снижена - ГройсманВчера, 15:15 - 1017 6
Экспорт Газпрома в 2018 г. достиг нового рекордаВчера, 12:30 - 953 6
В Украине должны строиться новые современные медамбулатории, — Лев ПарцхаладзеВчера, 08:30 - 376 6
Обнародован график работы «Новой почты» и «Укрпочты» на новогодние праздникиВчера, 13:20 - 4219
Смогли бы вы построить свой бизнес? (тест)Вчера, 12:39 - 2789 1
Ввоз "еврономеров" в Украину по новым правилам: названы первые итогиВчера, 16:00 - 1979
Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" - МинсоцВчера, 14:00 - 1680 35
Сколько заплатим в 2019-м: как и какие налоги повысят4 ч. назад - 1479
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)Позавчера, 13:10 - 1919 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1305 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 705 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2162
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1125