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Херсон закупит троллейбусы за кредит ЕБРР на 10 млн евро

Херсон закупит троллейбусы за кредит ЕБРР на 10 млн евро

Мэрия Херсона и ЕБРР подписали в пятницу соглашение о подготовке кредитного финансирования между Херсонской мэрией, городским коммунальным предприятием “Херсонэлектротранс” и Европейским банком реконструкции и развития для покупки новых троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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“27 декабря в Киеве состоялась встреча городского головы Владимира Николаенко и первого заместителя городского головы Игоря Козакова с заместителем председателя в Украине Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Мариной Петров и старшим банкиром Денисом Гаевым. Результатом встречи стало подписание Соглашения о подготовке кредитного финансирования между Херсонской городским советом, КП «Херсонэлектротранс» и Европейским банком реконструкции и развития”, говорится в сообщении.

Целью этого соглашения является “реализация проекта по инвестированию в улучшение инфраструктуры общественного транспорта Херсона путем закупки новых троллейбусов и сопутствующего ремонтного и диагностического оборудования, ремонта и модернизации депо, троллейбусной контактной сети».

Согласно договору, предусмотрена подготовка предоставления ЕБРР Херсону и ГКП “Херсонэлектротранс” долгосрочного финансирования в сумме до 10 млн евро. Положения и условия финансирования будут определены после проведения оценки.

Как сообщили в мэрии, на встрече обсудили ратификацию данного соглашения на сессии Херсонского городского совета и проведение специалистами ЕБРР конкурса среди компаний, которые непосредственно будут готовить проект по закупке новых троллейбусов. Результаты конкурса планируется сообщить в январе 2019 года.

Готовиться проект о соглашении будет до конца апреля 2019 года, после чего его должны утвердить на сессии горсовета и на заседании кредитного комитета ЕБРР. Само же соглашение должно пройти согласование в Министерстве финансов и Антимонопольном комитете.

По материалам УКРИНФОРМ
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