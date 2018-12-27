Из-за неуплаты алиментов 133 тыс. человек ограничили выезд за границу

Государственные исполнители по состоянию на 21 декабря 2018 года вынесли 133 тыс. постановлений, которыми временно ограничен выезд за границу лиц, которые задолжали за алименты.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца. Из этих производств государственными исполнителями вынесено: