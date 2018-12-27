Из-за неуплаты алиментов 133 тыс. человек ограничили выезд за границу

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Государственные исполнители по состоянию на 21 декабря 2018 года вынесли 133 тыс. постановлений, которыми временно ограничен выезд за границу лиц, которые задолжали за алименты.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
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По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца. Из этих производств государственными исполнителями вынесено:
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